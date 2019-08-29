Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşHilmi Öksüz: Quaresma ile anlaştık
29.08.2019 - 10:41| Orta Çizgi

Hilmi Öksüz: Quaresma ile anlaştık

Beşiktaş ile yolları ayrılan Ricardo Quaresma'nın Kasımpaşa ile anlaştığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili lacivert beyazlılardan bir açıklama geldi.

Konuyla ilgili Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, açıklamalarda bulundu.

İşte Öksüz'ün yaptığı açıklamalar:

"BU SABAH SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKTİ"

Transfer konusunda net ifadeler kullanan Öksüz, "Quaresma ile anlaşma sağladığımız yönündeki ifadeler doğru. Quaresma'nın Beşiktaş ile arasında bir para konusu var. Dün akşam Beşiktaş ile arasındaki alacak-verecek olayını çözmesi halinde bugün sabah sağlık kontrolünden geçecekti. Ben şu an tatildeyim, arkadaşlarla son durumu görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Hilmi Öksüz: Quaresma ile anlaştık

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Quaresma'nın Beşiktaş'a faturası!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Lig özetleri yayınlanmayacak mı?
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması
Serdar Sarıdağ: 'Beşiktaş Lens'i 1 sene başka bir takıma kiralamayı planlıyor'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Almanya Erkek Basketbol Takımı'nı yakından tanıyalım

Almanya Erkek Basketbol Takımı'nı yakından tanıyalım

İşte Fransa'nın Dünya Kupası'na katılım serüveni

İşte Fransa'nın Dünya Kupası'na katılım serüveni

2019 FIBA Dünya Kupası'nda G Grubu: Dominik Cumhuriyeti

2019 FIBA Dünya Kupası'nda G Grubu: Dominik Cumhuriyeti

Denizlispor'da hedef 3'te 3 yapmak

Denizlispor'da hedef 3'te 3 yapmak

Sıradaki Haber