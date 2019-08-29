Hilmi Öksüz: Quaresma ile anlaştık

Konuyla ilgili Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, açıklamalarda bulundu.

İşte Öksüz'ün yaptığı açıklamalar:

"BU SABAH SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKTİ"

Transfer konusunda net ifadeler kullanan Öksüz, "Quaresma ile anlaşma sağladığımız yönündeki ifadeler doğru. Quaresma'nın Beşiktaş ile arasında bir para konusu var. Dün akşam Beşiktaş ile arasındaki alacak-verecek olayını çözmesi halinde bugün sabah sağlık kontrolünden geçecekti. Ben şu an tatildeyim, arkadaşlarla son durumu görüşeceğim" ifadelerini kullandı.