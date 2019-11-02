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02.11.2019 - 15:59 |

Ibrahimovic'e Bologna'dan çılgın teklif

Dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic için Bologna devreye girdi. İtalyan ekibinin 8 milyon euroluk teklifi hazırladığı bildirildi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Futbol kariyerinde artık son yıllarına yaklaşan Zlatan Ibrahimovic, Avrupa’ya dönmek istiyor. İsveçli golcü, ABD MLS’ten LA Galaxy’den ayrılıp yeniden Avrupa’da iyi bir ligde boy göstermeyi amaçlıyor.

İtalya basınında da Serie A ekiplerinden Bologna’nın Ibra için harekete geçtiğini yazdı. Bologna’nın sahibi Joey Saputo, 38 yaşındaki forvet için 1.5 yıllık bir teklif hazırladı. Teklife göre Ibrahimovic için 1.5 yıla 8 milyon Euro ödenmesi ön görüldü.

 Ibrahimovice Bolognadan çılgın teklif

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