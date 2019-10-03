İlk 6 haftaya göre şampiyonluk adayı Fenerbahçe

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'de sezonun ilk 6 haftası 11 puanla geçildi. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, 6 haftada Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray gibi zirve iddiası taşıyan rakipleriyle oynadı. Bu 3 önemli rakibine karşı 5 puan toplayan ve yenilmeyen Ersun Yanal'ın takımı ligde 2. sırada yer alıyor.

Ersun Yanal ve Fenerbahçe'si ilk 6 hafta sonunda birçok alanda rakiplerinin önünde bulunmayı başardı. 7. haftada da evinde Antalyaspor'u konuk edecek sarı-lacivertli ekip, daha sonra milli takım arasına girecek. Ersun Yanal'ın 2013-14 sezonunda kazandırdığı şampiyonluğu rehber alan takım, 6 hafta itibarıyla istediği yolda gidiyor. Birçok eksik, yeni bir takım ve şanssızlıklara karşın şu anki tablo başarılı görülüyor.

İşte Ersun Yanal ve Fenerbahçe'nin 6 haftası:

-Rakiplerle kıyaslandığında hem psikolojik hem de puan tablosu olarak üstünlük var. Özellikle 0-0 sona eren Galatasaray derbisi sonrası kamuoyunda da sarı-lacivertlilerin daha hazır olduğu görüşü hakim oldu.

-Ersun Yanal, rakip teknik direktörler; Fatih Terim, Abdullah Avcı, Ünal Karaman ve Okan Buruk'tan daha iyi puan topladı. Ayrıca Beşiktaş'taki krizler, Galatasaray'ın yeni kadrosuyla istikrarı yakalayamaması, Ünal Karaman'lı Trabzonspor'un değişkenlikler göstermesi ve Okan Buruk'lu Başakşehir'in adaptasyon sorunları Ersun Yanal'ı öne çıkardı.

-2013-14'te nisan ayında şampiyon olan Ersun Yanal, var olan taraftar desteğini 6 hafta sonunda iyice artırdı.

-İlk 6 haftada 5 maçı İstanbul'da oynayan sarı-lacivertliler, 1 kez şehir dışına çıktı. Alanyaspor deplasmanında 3-1 kaybeden Fenerbahçe, 11 puanın tamamını İstanbul'da topladı.

-İkinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, hücum istatistiklerinde ligin en iyisi konumunda ve lider Alanyaspor'un ardından Gazişehir ve Trabzonspor'la beraber ligin en çok gol atan ikinci takımı (11 gol) .