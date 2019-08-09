İngiltere’de yoğun mesai

İngiltere’de transfer döneminin dün sona ermesinin ardından Londra’da bulunan İdari Menajer Şükrü Hanedar temaslarını yoğunlaştırdı.

Aynı zamanda Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Everton’un Fransız orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin için devrede olan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor.

Başka olasılıklar ve pozisyonlar için de görüşmeler yapılacağı ve Londra çıkarmasından 1-2 takviyenin yapılacağı belirtildi.