Julian Weigl resmen Benfica'da

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Avrupa kulüpleri transfer hamlelerine başladı. Bu doğrultuda bir açıklama yapan Borussia Dortmund, orta saha oyuncusu Julian Weigl'in Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu.

Alman ekibi bu transferden kasasına 20 milyon euro koyacak. Yapılan açıklamada hizmetlerinden dolayı Weigl'e teşekkür edildi.

Kariyerinde 289 maça çıkan Alman orta saha 9 gol 5 asist kaydetti.