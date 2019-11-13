Kasapoğlu’ndan  burs müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sporun tabana yayılması noktasındaki çalışmaları çok önemsediğinin altını çizen Kasapoğlu, şunları söyledi: “Bin 300 spor salonunu 6 aydan beri Milli Eğitim Bakanlığımızın iş birliğiyle aktif kullanıma açtık. Gündüzleri öğrencilerimiz, akşam halkımız kullanıyor. Bu salonları artıracağız. İnsanlarımızın evinden yürüyerek gidebileceği, büyük tesisler yerine ihtiyaç olan yerlere ufak tesisler yapacağız. Yüzmeyi yaygınlaştıracağız. İsteyen her insanımıza yüzme öğretmeyi taahhüt ediyoruz.”

Kasapoğlu, “Spor ile eğitimin birbirine mani olması... O sorunu çözme aşamasındayız. İnşallah önümüzdeki hafta, 25 vakıf üniversitesiyle yüzde 100 spor bursunu imzalıyoruz. Başarılı sporculara vakıf üniversitelerimiz burs verecek. Devlet üniversiteleri, özel liselerle ilgili çalışmalar var. Bu konularda da aşama kaydediyoruz” şeklinde görüş belirtti.

‘Tesadüf değil’

Bakan Kasapoğlu, son dönemde birçok branşta milli sporcuların başarılı sonuçlar aldığına dikkati çekerek, “Başarılar tesadüfi değil. Atletizm, cimnastik ve diğer alanlarda arkadaşlarımızın bize yaşattıkları mutluluklar inşallah devam edecek. Her alanda zirveye oynayacağız. Buna inanın” değerlendirmesinde bulundu.