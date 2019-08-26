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HaberlerAtiker KonyasporKonyaspor'dan Galatasaray'a kadro göndermesi!
26.08.2019 - 00:04| AA

Konyaspor'dan Galatasaray'a kadro göndermesi!

Süper Lig'de 10 kişi kalan Galatasaray ile uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 1-1 berabere kalan Konyaspor maç sonu göndermeli bir paylaşım yaptı.

Konyaspor'dan Galatasaray'a kadro göndermesi!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Konyaspor 1 puanı 90+6'da bulduğu golle kurtardı

Maçın son 15 dakikasını 10 kişi oynayan Galatasaray karşısında alınan puan sonrası Konyaspor sosyal medya hesbaından paylaşımda bulundu. İki takımın kadro değerlerini karşılaştıran yeşil-beyazlı kulüp "23,73 Milyon Euro = 113,40 Milyon Euro" notunu düştü. Paylaşım kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

Konyaspordan Galatasaraya kadro göndermesi

 

 

 

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