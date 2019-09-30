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Haberlerİngiltere Premier LigManchester United - Arsenal: 1-1
30.09.2019 - 22:05 | | AA

Manchester United - Arsenal: 1-1

Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Arsenal ile 1-1 berabere kaldı

Manchester United - Arsenal: 1-1

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.  Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı. 

Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi 

Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

 Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı.

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