30.09.2019 - 22:05 | | AA
Manchester United - Arsenal: 1-1
Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Arsenal ile 1-1 berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.
Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi
Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.
Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı.