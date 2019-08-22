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22.08.2019 - 13:43| İZMİR, (DHA)

Menemenspor'a isim sponsoru geldi

 TFF 1'inci Lig'de sezona galibiyetle başlayıp pazar günü Atatürk Stadı'nda karşılaşacağı Hatayspor müsabakasına iddialı hazırlanan Menemenspor isim sponsorunu buldu.

Menemenspor'a isim sponsoru geldi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ekol Göz ile anlaşma sağlandığı duyruldu. Türkiye Futbol Federasyonu da Ekol Göz Menemenspor ismini tescil etti.

Sportif Direktör Cenk Laleci, yapılan anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerken, "Yeni sezonda yeni anlaşmalarla daha güçlü hale gelmeye devam ediyoruz. Ekol Göz Menemenspor olarak başarıyı yakalayacağız. İlçemizi ve İzmir'i en iyi şekilde temsil ereceğiz" dedi. 

 

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