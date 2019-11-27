Merih Demiral'dan Dybala paylaÅŸÄ±mÄ±

UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubuâ€™nda dÃ¼n akÅŸam oynanan ve Juventusâ€™un Arjantinli genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± Paulo Dybalaâ€™nÄ±n 45 2. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 kazandÄ±ÄŸÄ± maÃ§, Dybalaâ€™nÄ±n gol sevinci sÄ±rasÄ±nda takÄ±mdaki yakÄ±n arkadaÅŸÄ± TÃ¼rk milli oyuncu Demiralâ€™a yaptÄ±ÄŸÄ± jestle Ä°talya gÃ¼ndeminde yer buldu.

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan, neden "asker selamÄ±" verdiÄŸi sorusu yÃ¶neltilen Dybala, "Bu hareketinin herhangi bir mesaj taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun kendisiyle Demiral arasÄ±ndaki bir ÅŸakadan ibaret" olduÄŸunu belirtmesine karÅŸÄ±n Ä°talyan basÄ±nÄ±nda, "Dybalaâ€™nÄ±n asker selamÄ±yla Demiral ve asker selamÄ±nÄ± baÅŸrole taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±" yorumu yapÄ±ldÄ±.

Ä°talyan basÄ±nÄ±nÄ±n eleÅŸtirdiÄŸi Dybala'ya, Merih Demiral, akÅŸam saatlerinde Twitterâ€™daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mla sahip Ã§Ä±ktÄ±.

Demiral, takÄ±m arkadaÅŸÄ±yla dÃ¼nkÃ¼ maÃ§ta gol sevincini yaÅŸadÄ±klarÄ± anÄ±n bir fotoÄŸrafÄ±nÄ±, Dybalaâ€™nÄ±n lakabÄ± olan "Joya"yÄ± "Mi Joya" yani "Benim mÃ¼cevherim" notuyla paylaÅŸarak, destek verdi.

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m

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