Musa Aydın: Türk sporunun lokomotifi olduk

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Aydın, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakalarını değerlendirdi.

Olimpiyatlarda başarılı olmayı hedeflediklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Aslına bakarsanız grekoromen stilde daha çok madalya kazanabilirdik. Çok talihsiz maçlar oldu. Yine de önemli olan gerekli dersleri çıkarabilmek. Teknik heyet, antrenörler, sporcular, yöneticiler olarak bizler kısacası tüm ekip mutlaka gereken dersleri çıkaracağız. Daha başarılı olmak için neler yapmamız gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Şu unutulmamalı burada olimpiyat kotası veriliyor ve şampiyona son derece zorlu geçiyor. Bizler güreş olarak her zaman Türk sporunun lokomotifi olduk. Ülkemizin aldığı olimpiyat madalyalarına baktığınız zaman bunu net bir şekilde görürsünüz. Dolayısıyla bizim için kota almak değil olimpiyatlarda başarılı olmak önemli. Grekoromende bir altın, 1 bronz madalya ile 2 olimpiyat kotası aldık. İnşallah kadınlar ve serbest stil müsabakalarında da alabildiğimiz kadar kota alırız. Ben tüm sporcu ve teknik heyete başarılar diliyorum."