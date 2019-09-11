Mustafa Cengiz: 5 milyon doları Özbek'ten istiyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda eski başkan Dursun Özbek'in konuşmaları üzerine kürsüye çıktı ve açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamaları şöyleydi:

Galatasaray Divan üyesi olarak bir önerim var. Galatasaray Divan'ı olarak buradan taa Florya'ya, Riva'ya, Beşiktaş'a, Kadıköy'e, Kayseri'ye uzanacak bir alkış istiyorum. Bu ses, Divan'ın sesidir. Duyan duyacaktır.

Dursun Özbek kulübü soyup soğana çevirdi diyorlar, el insaf! Siz muhasebe bilmez misiniz? Hesaptan kitaptan anlamaz mısınız? Sayın başkan ile konuştuk, bana olan borcun ödeneceğini söyledi ama aradan 8-9 ay geçti, hala ödenmedi"

Dursun Özbek kulübe haciz gönderdi dediler, bu haberi yapan da başkan Mustafa Cengiz'in memleketlisi bir gazeteci. Dursun Özbek'in hangi haciz evrakı varsa çıkıp göstersinler.

Başkan Cengiz'in cevapları ise şöyle:

"Dursun Özbek'e yanıt vereceğim sadece. Sayın Özbek yine çıktı Florya'yı anlattı. Florya projesinin kurtarıcı proje olduğunu anlattı ve yönetimimizin bu işi yönetemediğini söyledi."

"Florya'dan Kemerburgaz'a geçmek için elimizden geleni yaptık"

"Gerçekler acıdır. Biz Riva ve Florya'yı o günkü rakamla 900 milyon-1 milyar civarında bir rakamla yapmıştık. Biz ikisini birbirinden ayırmak istemedik. Florya'yı neden taşımadınız? diyor. Evet ihaleyi alan müteahhit ile bu işi zorluyoruz. Biz de çıkmak istiyoruz. Kemerburgaz'a geçmek için elimizden geleni yaptık. Koca koca köpekler, mandıralar var dendi. Hayır, onlar temizlendi. Süreç 18 aydır sürüyor. Sayın Başkan'ın dinlemediği ortaya çıktı. Ben şunu soruyorum: Acaba eski yönetim Kemerburgaz'ı Florya'ya karşı alırken bir kere gidip ziyaret etti mi? Orada maden ruhsatı olduğunu biliyor mu? Biz bununla uğraştık, sağ olsun devletimiz bize çok yardımcı oldu. Meseleyi hallettik. O zaman Başbakan Binali Yıldırım da haberdardı. Biz mücadeleyi bırakmadık, yasanın değişmesi için mücadele verdik. Biz yasayı da torba kanununa sokma becerisi gösterdik ama hepimiz hazırken maden sahibi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Devlet hukuka uymak zorunda. Şimdi maden ruhsatı sahibi itiraz etti. Biz de çıkmayacak şekilde Florya'yı geliştirelim, revize edelim dedi. Bugün toplanacaktık divan nedeniyle erteledik. Sonuçta görüşmeler devam ediyor."

-"508 milyon TL olarak kırdırılan, 155 milyon € stopaj hariç 11 futbolcu transfer edildi. Bugün bizim çektiğimizi sıkıntının temelinde işte bu harcama var. Bunu hala bitiremedik."

"5 milyon doları Özbek'ten istiyorum"

"Gelelim otele. Önünden geçerken utanıyorum diyor, evet ben de utanıyorum. Mecidiyeköy’de vergi sonrası yıllık $5M gelir elde edecek kulüp denilen otel inşaatı konusunda Dursun Özbek, Galatasaray camiasını kandırmıştır demiyorum da, taahhüt edildi. Ben şimdi kendisinden o parayı ondan istiyorum. Galatasaray’ın parası o. 20 Ocak'ta seçimi kaybettikten sonra Sportif A.Ş.'nin hisselerine rehin koydu. Pazartesi günü bu rehinleri bir şirketten alıp başka şirkete taşıdı. Belgeli bunların hepsi. Kim? Yetmedi Emlak Konut'tan alacağımıza da haciz koydu. Kim? Görevden düşen yönetim, yönetme yargısını kaybetmiş bir yönetim, kendini alacaklı ve borçlu yaparsa hukukta bunun adı nedir? Yetmedi bize icra yolladı, yetmedi haciz yolladı. Merak ediyorum. Sevgili Dursun başkanım siz toplantı yaptık 'ortağım' diyorsunuz aynı zamanda avukatınız."

"Otur bekle"

-Konuşması sırasında kendisine karşılık veren Dursun Özbek'e Mustafa Cengiz'den, "Otur bekle" cevabı geldi.

-Dursun Özbek'in söz istemesi üzerine Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: "Dursun bey size söz vermeyeceğim.