Galatasaray'a gelen en kariyerli oyunculardan biri Radamel Falcao... Belhanda, Feghouli, Babel, Nzonzi gibi yıldızların önünde pozisyon bulmakta zorlanmaz. En büyük artısı cezasahası içerisinde birebir de ki yetenekleri. Atletico Madrid te oynarken dünya futbolunda çok önemli izler bıraktı.

Galatasaray'ın bir diğer transferi Andone da fırsatçı bir oyuncu. Önemli süreler alabilir yeni takımında. Diagne'nin Brugge'a verilmesinden sonra, Eduok'un Hajduk Split'e Trezeguet'in Aston villa ya gitmesi ile Kasımpaşa'nın meşhur ofansif üçlüsün den de takımda kimse kalmadı. Aslında Diagne'nin eski takımındaki performansında bu 2 linin de rolü büyüktü.

Beşiktaş'ın transferleri bütçelerine göre iyi transferler. Boyd gelişime açık bir oyuncu. İlerleyen haftalarda Douglas ile olan uyumu çok konuşulur. Douglas; Sivasspor'da iken benzer uzun toplarını hep Robinho'dan yana kullanıyordu. Boyd ile çok iyi anlaşabilir. Victor Ruiz kademesi ile zamanlaması ile önemli bir stoper.

Özellikle tecrübesi ve liderliği ile güçlü bir karakter. Medel ve Quaresma'yı göndermeleri ile elbette yeniden bir oluşum içerisine girecekler.

Sol kanatta Nkodou da Avrupa piyasasında çok bilinen bir oyuncu. En önemli özelliği gücü ve sürati. Topla tıpkı Boyd gibi açık alanda rakip sahada geniş boşluklar bulabilir. Son olarak Sporting'den Djaby'i aldılar. Beşiktaş'ın hücum gücünde oyunu çok yönlü oynayabilen oyuncular arasına yeni bir isim daha katıldı.

Antalyaspor'un kadrosuna kattığı bir diğer Sporting li Gelson Dala gibi önemli bir yetenek Mali'li oyuncu.

Fenerbahçe ise son olarak Louis Gustavo ile anlaştı. Çok teknik bir oyuncu, İki ayağını da rahatlıkla kullanır. Önlibero oynamasına rağmen de sahanın her yerinde gözükür. Uzaktan şut atmayı da çok sevdiği gibi futbolu da bilerek oynar. O pozisyonda takımda olması önemli kazanç.

Rami ve Zanka'nın önüne yapılabilecek en iyi transferlerden biri. Ama Fenerbahçe Muriqi, Rodrigues, Kruse ve Mevlüt ile bu sene nokta transferler yaptı. Vedat'ın takıma olan uyumu da önemli bir kazanım. Zayc, Ferdi ve Tolga gibi oyuncuların formu önemli.

Fenerbahçe ortasahasının durumu takımın form durumunu fazlaca etkileyecek.