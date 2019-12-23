Fenerbahçe 'nin iyi futbolunda

Fenerbahçe ; Sivasspor deplasmanında çok iyi yardımlaşan,orta sahayı iyi paylaşan ve hemen hemen her mevkisi ile ofansa katkı vermeye çalışan bir takımla karşılaşmıştı.

Öyle ki Sivasspor maçında defansın en iyi oyuncularından biri olan Ziya ile Andrade,Yatabare ve Emre gibi oyuncular ile maçta yıldızlaşmıştı.

Fenerbahçe için Beşiktaş maçı ; aslında Gençlerbirliği maçı sonrası , Sivasspor deplasmanını saymazsak bir anlamda taktiksel açıdan eksiklikleri giderme maçıydı.

Stoperde Zanka'yı kenarda bekletip oyuna Jailson ile başlamışlardı. Skretel ve Roman ikilisinden beri belkide en çok değişiklik yapılan mevki olmuştu burası...

Jailson 'un ligin ilk haftalarında burada zorlandığı da gözükmüştü üstelik.

İlerde Rodriguez ,Moses ve Hasan Ali olmadan aslında çok zor bir maçtı. Rodriguez hem formdaydı hem de Moses'ı da maç içerisinde arıyordu pasları ile.

Bu iki oyuncu ceza sahasının önünde takımın en çok şans arayan oyuncuları arasındaydı.

Belki Dirar belki de Deniz 'İn yeteneklerine fazlasıyla ihtiyaç duyulabilirdi kadroya bakınca...

Buna rağmen Beşiktaş ; Llajic ,Nkodou,Boyd gibi oyuncuları da ilk onbir'e almamıştı. Aslında tam olarak ta bu oyuncuların forma giymesi gereken bir maçtı özellikle Djaby ve Burak'lı bir Beşiktaş'ta

Hem Boyd hem de Djaby atılan uzun topları yakalayabilen oyunculardı.

Fenerbahçe maçın ilk dakikalarında İsla'nın kanadından geldiği gibi yine aynı kanattan yapılan bir ortada penaltı da kazandı. Penaltıdan golü bulduktan sonra da Fenerbahçe li oyuncuların topla oynama isteği ve rakibi bozma girişimleri fazlasıyla gözüktü sahada.

Aslında Fenerbahçe'nin sezon başından beri yapması gereken en kolay şey bu. Ancak bunu yapmadıkları zaman rakibe daha fazla pozisyon şansı veriyorlar.

Ozan Tufan'ın golü öncesi Fenerbahçe li oyuncuların takım savunması ve Djaby den topu almaları gerçekten müthişti.

Ozan yetenekli bir oyuncu. Çabuk oynadığı zaman kendi oyunu daha da güzelleşmekte. Atmış olduğu gol usta işiydi.

Beşiktaş maç genelinde ortadan istediği atakları geliştiremediği gibi ; Lens ve Rebocho gibi oyuncularından kenarda daha fazla katkı alabilirdi.

Atiba'nın golünden sonra bile Beşiktaş'ın yerden ayağa iyi pas yapan ve özellikle ortadan Llajic ve Djaby ile rakip savunmayı pasları ile aşan girişimlerini göremedik.

Burak Yılmaz 'ın Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyon Altay'In gelişimi adına önemli bir göstergeydi maç içerisinde. Son zamanlarda hatasız oynadığı gibi Harun gibi bir yedeği olması da onun adına bir şans..

Son golde Fenerbahçe yine sağ kanattan Deniz ,İsla ikilisi ile gelip Muriq ile topu buluşturdu. Muriq'in golü gelirken Fenerbahçe eksikliklere ve en önemlisi bu kadroyu en iyi şekilde oynatarak bu maçı kazandı.

Beşiktaş'a gelirsek ; güçlü bir kadroları ve pek çok takımda bulunmayan nitelikte oyunculara sahipler. Quaresma belki önemli bir kayıp ama bu kadro çok daha iyi futbol oynayabilirler.