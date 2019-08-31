Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı...

Fenerbahçe için Trabzonspor maçı önemli maç. Çok iyi ve formda bir takıma karşı oynayacaklar. Deplasmanda kazanıp kendi sahalarında kaybettikleri Aek maçına rağmen bu böyle. Pereria ve Novak gibi hücuma direk etki eden 2 bekin yanısıra Hosseini gibi kuvvetli bir stopere sahipler.

Kalecileri genç olmasına rağmen çok yetenekli.Sosa Geriden takımı çok iyi organize ediyor ve bu özellikle Nwakame ye ve Abdülkadir'e yarıyor. Topu kolay çevirebildikleri gibi tempoyu yakaladıklarında da kolay skor bulabiliyorlar.

Ekuban hiç olmadığı kadar formda. Takıma fazlasıyla alışmış ve cezasahası içerisinde özgüveni çok fazla. Sörtloth iyi top saklıyor ve kendi ortasahasına bile yardıma gelebiliyor. Babası Goran Sorloth ta müthiş bir golcüydü...

Fenerbahçe bu maçta mutlaka Nwakame,Sosa,Abdülkadir Ömür arasında ki pas trafiğini bozmalı. 2 iyi stoper aldılar. Zanka biraz ağır olmasına rağmen yerini bilen ve iyi savunan bir oyuncu. Rami de tecrübeli ve birebir de teması seven oyunculardan.

Son transferleri Mevlüt Erdinç ile iyice güçlendiler. Bu sene Muriqi almaları ne kadar isabetli ise arkasında ki Rodriguez, Kruse ve Moses'ı da formda tutmaları o kadar önemli.

Zayc şimdiye kadar oynadığı oyunun daha fazlasını bu takıma verebilir. Dirar'dan ve Ozan Tufan'dan nasıl faydalanmayı başardılarsa Zayc için de daha iyisine ihtiyaçları var.

Fenerbahçe'nin oyundaki en büyük kozu Muriqi olacak. Fenerbahçe hem duran toplarda hem de önüne atabildiği toplarda onu fazlasıyla kullanıcak. Ancak başta Zanka ve diğer oyuncular Trabzonspor kontraataklarında fazlasıyla zorlanacaklar. Trabzonspor çabuk oynamaya ve çabuk çıkmaya çalışacaktır her fırsatta...