Fenerbahçe de santrafor ve diğer bölgelere takviyeler yapılırken stoper ve orta saha için de farklı isimler gündeme gelmekte. Takım için en önemli konulardan bir tanesi defans. Geçen bir kaç senede savunma arkasına atılan toplarda ve geriye dönmelerde pozisyonlar verdiler.

Sadık ve Serdar 'ın transferi bu anlamda iyi gözüksede belki de Kjaer'in dönmesi defansa büyük bir tecrübe getirecek.

Kjaer futbol bilgisi yüksek ve defansı da toparlayabilen bir oyuncu. Hem havadan hem de yerden çok etkili.

Bu takım şimdiye kadar müthiş stoperler gördü.

İngiltere kariyerli Nijerya Milli takımının kaptanı Yobo, eski Liverpoollu Skretel, Uruguay Milli takımının en önemli oyuncularından biri olan ve Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Psg takımına transfer olan Lugano, Danimarka milli takımında defalarca oynamış Kjaer, Portekizli Neto ve Bruno Alves ve Fabio Luciano bu isimlerden yalnızca bazıları...

Böylesine önemli stoperlerin forma giydiği takım sayısı çok fazla değil elbette. Orta sahaya alınacak isim de Benzia transferi sonrası beklentileri karşılamak adına önemli olacak.

Stephan Appiah, Alex, Guilano, Meireles, Holmen gibi oyuncuların katkılarını bu bağlamda unutmamakta lazım.

Fenerbahçe Bu sene Vedat Muriqi'i ve yanına Kruse'yi alarak 2 tane birbirini iyi tamamlayabilecek özellikte oyuncu aldı. İkisi de duran oyuncular olmadığı gibi ceza sahası içerisinde mücadeleci oyuncular.

Bu elbette takıma çok şey katıcak. Üstelik Moses ve Rodriguez gibi hem ortadan gelebilen hem de kanatlarda etkili olabilen 2 güçlü oyuncu var. Bu iki oyuncuyu formda tutabilmek çok önemli.

Geçmiş yıllarda hem Pereria hem de Zico döneminde ki kadro zenginliği çok güçlüydü. Elbette kadro zenginliği sadece başarı için tek kıstas değil. Ancak yine de hem ortasaha hem de defans için takviyeler gerekli gibi.