Galatasaray-Ankaragücü maçı...

Galatasaray ; Paris Saint Germain'e 5 gol ile kaybedicek bir takım değil.

Ancak Luyindama 'nın yokluğunda Denayer gibi alternatif bir stoperleri yok. Ozan'ı da kaybettikleri için hem oyun kurmada , hem de rakibi karşılama da daha fazlasına ihtiyaçları var.

Falcao ve Andone gibi iki etkili forveti de takıma sürekli katılamıyor. Üstelik bu oyuncuların kenarlardan top alabilmesi de çoğu zaman kolay değil.

Neyse ki Falcao şu an için takımda ve oynamaya da ihtiyacı var.

Galatasaray İki bekinden daha fazla verim alabilmeli. Mariano ; Fernando ile birlikte ile oynadığında ne kadar etkiliydi oyunda...

Burada hem Ömer hem de ilerde Adem epey zamandır istenildiğinde iyi oynuyorlar.

N'zonzi ön libero da daha etkili ve daha efektif oynayabilir.

Belhanda ve Feghouli bu takımın rakip alanda ki en önemli teknik oyuncuları. Geçen senenin sonlarında ki maçlarda takıma katkıları bir hayli yüksekti. İyi oynadıklarında Galatasaray çok rahat pozisyon yakalayabiliyor.

Psg maçında ; Galatasaray'ın takım savunmasından, markaj hatalarına , defansın oyunu iyi okuyamamasından , Psg takımının çok etkili ara paslar yapabilmesine kadar pek çok faktör vardı.

Yine de Galatasaray Luyindama'nın yokluğuna ve ortasahası ve forvette ki eksikliklerine rağmen yine de bu skoru almamalıydı.

Ankaragücü ise Boyd , Bifouma, Sacko gibi oyuncularını kaybetmesine rağmen iyi mücadele etmeye çalışan bir takım. Son haftalarda çok fazla maç kaybettiler .Orgill ve İlhan aralarında iyi anlaşan iki forvet. Ancak ortasaha dan yeterli desteği alabildikleri zaman.

Canteros bu anlamda takımın en önemli oyuncularından.

Zaman zaman onun bu anlamdaki asist katkısını Sedat ile sağlayabiliyorlar.Oyunun ilk dakikalarında yine Galatasaray ceza sahası önünde gözüktüler ve İlhan bu pozisyonu iyi değerlendiremedi.

Bu pozisyondan sonra Galatasaray etkili gelmeye başladı ve Falcao ile de önemli fırsatlar kaçırdı. Görünen o ki Falcao ; ilerleyen haftalarda daha iyi olacak.

Ömer'in sahadaki yardımlaşması ve oyun takibi ve Babel'in forvete verdiği destek sayesinde önce Fegholi ile golü buldular ardından da skoru kazanılan bir penaltı ile 2-0 ' a taşıdılar.

Babel ; çabuk oynadığında rakip takımı en çok etkileyecek oyunculardan biri.

Taylan'ın oyuna katılımı ve özellikle Mariano'yu oyuna sokuşu takım açısından büyük artı.

Daha fazla süre alabilirse katkısı da artar.

Onun daha fazla süre alması aynı zamanda ilerde Falcao'nun işine de çok yarayabilir.

Ankaragücü'nün oyunda on kişi kalması ile maç tipik orta alan mücadelesi ile geçmeye çalışırken , İlhan takımına önemli bir penaltı kazandırdı.

İlhan takımı için son sezonlarda çok olumlu işler yaptı. Orgill' den destek alamadığı bir zaman da da İkinci golde de Kitsiu'ya yaptığı asist ile takımına önemli bir puan kazandırdı.

Galatasaray elbette 'ki Ozan' kaybettiği için de defansta alternatif üretemiyor.

Ancak yine de en iyisini bulmak zorundalar...