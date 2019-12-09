Alanyaspor ; Saffet Susiç döneminde Love, Emre ve Efecan lı kadrosuyla gole dönük çok iyi bir kadro yakalamıştı.

Aynı takımda hem Lucas Villafanez hem de Fernandez de vardı. Yani bol alternatif ve kalite...

Sonrasında Cisse ile anlaştılar ama o zamandan bu yana oynadıkları futbol ; antrenör değişikliği olsa da genel anlamda çok fazla değişmedi.

Cisse takımın olmazsa olmazları arasına girdi.

Nsakala, Campos ve Fernandez ile birlikte hem kanatları iyi kullanan bir takım hem de ortadan Efecan ,Bakasetas ve Cisse ile savunulması zor bir ekip haline gelebildiler.

Elbette maç başlamadan Galatasaray da bu gerçeklerin farkındaydı. Dün hem son haftalarda önemli goller atan Campos hem de takımın en ileri ucundaki isim Cisse takımda yoktu.

Galasaray ise Donk ve Marcao'yu çift stoper oynattığı gibi ,Taylan ve Adem büyük gibi oyuncuları hücumda kullanmaya başlamıştı.

Seri,Lemina hatta Nzonzi orta alanda önemli oyuncular ama hücumda Belhanda ile Feghouli'nin bulundukları role henüz bürünemiyorlar.

Hele ki bu gerçeği formda bir Babel 'in yokluğunda daha net görüyoruz.

Galatasaray'ın Mariano ile kazandığı penaltıya kadar ki gol denemelerinde hem Lemina'nın ısrarcılığını hem de Seri'nin uzun paslarını gördük. Ancak yine de bunlar orta alan mücadelesi şeklinde geçen bir maç için yetersizdi.

Galatasaray sol kanadında Linnes 'in eksikliği hissedildiği gibi Mariano'nun da her maç istikrarını koruması lazım. Marafona ligde önemli kurtarışlar yapan bir kaleci olsa da Belhanda penaltıyı iyi değerlendirdi.

Lemina'nın vuruşunda Ömer'İn getirdiği top hazırlanış açısından çok güzeldi. Marafona 'nın da ne kadar değerli bir kaleci olduğunu gösteren bir şut tu aslında...

Ömer son haftalarda takımın en büyük kazancı Lemina ile birlikte...

Golden sonra Galatasaray hem Ömer hem de Belhanda ile etkili geldi ancak Marafona yine kalesinde günündeydi.

Alanyaspor 'un gol girişimlerinde ise Muslera'nın müthiş kurtarışlarını izledik. Fernandez ve Efecan maç içerisinde Campos ve Cisse yi en çok arayan iki oyuncuydu.

Maçın sonlarına doğru Caulker ve Baiano ile yüzde yüz gollük fırsatlardan yararlanamadılar. Gol bulmak için neredeyse Alanyaspor tüm hatları ile ilerdeydi .

Galatasaray defansının Cisse ve Campos'suz bir Alanyaspor karşısında bu kadar pozisyon vermemesi lazım.