Brugge kendi liginde ; Genk, Gent, Liege ve Anderlecht gibi takımların önünde lider. Kalede Mignolet Liverpool forması giymiş önemli bir kaleci ...

İki beki Mata ve Ricca önemli oyuncular. Bu iki bek özellikle oyun kurmada Brugge ataklarını şekillendiren de oyuncular. Kolay pozisyon vermiyorlar mevkilerinde...

Sık sık ileriye çıkabiliyorlar.

Orta alanda Dennis ve Vanaken mücadeleci oyuncular aynı zamanda Diatta yı da oyunda en çok gösteren oyuncular. Hem çok koşan ,hem de iyi mücadele eden bir takımları olmasına rağmen topu rakip sahaya yığabilecek kadar güçlü bir kadroları da yok.

Bu takım için aslında Mbaye Diagne iyi bir kazanım olabilirdi. Diatta gibi topla çok etkili bir kanat oyuncusunun önünde bolca goller bulabilirdi. Ancak istenilen şu ana kadar olmadı. İlerde Okereke yerine Openda ile başlamaları da gol bulmak adına ilginç bir tercihti.

Galatasaray da ise Babel'in olmayışı önemli eksikliklerden biriydi. İyi bir Babel hem Feghouliye destek veriyor hem de Serinin önünde ki topları çok çabuk ileriye bırakabiliyordu.

Seri ortasaha da ; çabuk oyun kuran,topu bekletmeden arkadaşına bırakabilen iyi bir oyun kurucu. Maçın başlarında sol kanattan Diatta ve Openda ile gelmeye çalıştılar.

Zaman zaman Lemina 'nın takibi ve Marcao'nun yerinde müdaheleleri sağ kanattan gelişen Brugge atakları yarım kaldı.

Galatasaray 'ın bulduğu gol de Adem 'in kişisel yeteneklerinin payı büyük. Malatyaspor da iken de Boutaip ile birlikte çok önemli goller yakalamış bir oyuncuydu. Sadece ceza alanında değil arkasında ki beş metrelik alandan da goller bulabilir.

Bundan sonra Galatasaray'a daha da faydalı olur. Ancak onu mutlaka iyi bir santraforun arkasında oynatmalı.

Galatasaray da Feghouli ; Seri ye yardımcı olduğu oranda takım çabuk pas yapabiliyor. Galatasaray orta sahası daha yetenekli fakat önlerinde Babel veya Andone gibi topu sürükleyen bir oyuncu da yok.

Lemina ve Seri dün hem defansta hem de ofansta fazlasıyla gözüktü.

İlk yarıda ve ikinci yarıda ; Ömer 'in topu sürüklediği her pozisyon rakip kalede fırsatlar yarattı. Adem 'in ikinci yarıda kaçırdığı önemli bir pozisyon vardı bu atakların sonunda.

Brugge ve Philippe Clement ikinci yarıda Okereke 'yi aldı. Onun oyuna girmesi ile Diatta 'nın önündeki alanda biraz açıklık kazandı.

Nijeryalı oyuncu ; ceza sahasının önünde yaptığı tek pasla bu dakikalarda topu önünde bulup önemli bir pozisyon kaçırdı.

Maçın sonlarına doğru Diatta'nın golü beraberliği getirdi. O bölgeler de son dakikalarda o topların uzaklaşması lazımdı. Olmadı... Brugge maçın genelinde kötü oynamadı ancak Galatasaray bu maçı alabilmeliydi.

Galatasaray'ın gelecekte mutlaka Belhanda yı ve N'zonzi yi hazırlaması lazım.