15.08.2019 - 20:16| AA
Olcay Åžahan'dan 1 yÄ±llÄ±k imza!
SÃ¼per Lig'in yeni takÄ±mÄ± Yukatel Denizlispor, saÄŸ kanat oyuncusu Olcay Åžahan'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â
Yukatel Denizlispor, geÃ§en sezon Trabzonspor'da forma giyen saÄŸ kanat oyuncusu Olcay Åžahan'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â
YeÅŸil-siyahlÄ± kulÃ¼p, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Denizli'ye gelen ve bugÃ¼n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§en 32 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu ile 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.
Ã–te yandan, Denizlispor'un transfer ettiÄŸi tÃ¼m futbolcularÄ±n lisans iÅŸlemlerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.