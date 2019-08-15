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HaberlerDenizlispor Olcay Åžahan'dan 1 yÄ±llÄ±k imza!
15.08.2019 - 20:16| AA

Olcay Åžahan'dan 1 yÄ±llÄ±k imza!

SÃ¼per Lig'in yeni takÄ±mÄ± Yukatel Denizlispor, saÄŸ kanat oyuncusu Olcay Åžahan'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â

Olcay Åžahan'dan 1 yÄ±llÄ±k imza!

Yukatel Denizlispor, geÃ§en sezon Trabzonspor'da forma giyen saÄŸ kanat oyuncusu Olcay Åžahan'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â 

YeÅŸil-siyahlÄ± kulÃ¼p, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Denizli'ye gelen ve bugÃ¼n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§en 32 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu ile 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.

Ã–te yandan, Denizlispor'un transfer ettiÄŸi tÃ¼m futbolcularÄ±n lisans iÅŸlemlerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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