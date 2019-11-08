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08.11.2019 - 23:38 | | Skorer

Ozan Tufan: "Bugün kötü oyun vardı"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenebahçe'de Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan: "Bugün kötü oyun vardı"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenebahçe'de Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

"Sezon başından beri basit goller yiyoruz"
"Bizim için zor bir maç oldu. Her hafta içi rakiplere göre antrenman yapıyoruz. Kasımpaşa'nın orta saha çok tempolu isimlerden oluştuğu için biz de zorlandık. Topu kanatlara taşımamız gerekiyordu ama bunu yapamadık. Sezon başından beri basit goller yiyoruz."

"Bugün kötü oyun vardı ama..."
"Basit hatalar yapıyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımın bu tarz hatalar yapmaması lazım. Bugün kötü oyun vardı ama önemli olan sonuçtu. İş bireysele döndüğü zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Emre ağabeyin tecrübesi çok önemli ama yerine de iyi oynayabilecek oyuncular var."

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