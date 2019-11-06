Ya tamam ya devam maçında Real Madrid ile karşılaşan sarı kırmızılı takım sahadan 6-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Ev sahibi Real'in golleri Rodrygo(3), Benzema(2) ve Ramos'tan geldi.

Bu sonuçla Devler Ligi macerası sona eren Galatasaray, grupta Club Brugge ile beraber UEFA Avrupa Ligi mücadelesi verecek.

GOL! 4' 7', 90+3 Rodrygo, 14' Ramos(p), 45', 81'Benzema

İŞTE 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema



Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marçao, Luyindama, Mariano, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Feghouli, Andone

Maçtan önemli anlar

4. dakikada sol kanattan Marcelo'nun ortasında penaltı noktası yakınlarında Rodrygo'nun vuruşu sol köşeden ağlara gitti. 1-0

7. dakikada Kroos’un pasıyla sağ kanattan topla buluşan Marcelo’nun ortasında ceza sahası içinde Rodrygo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

13. dakikada N’zonzi’nin Kroos’a ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı hareket sonrası VAR’a giden hakem Zwayer, penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ramos, topu ağlara yolladı. 3-0

45. dakikada sağ kanattan Rodrygo’nun yerden pasında ceza sahası içinde Benzema’nın şutu filelere gitti. 4-0

50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Casemiro’nun ortasında altıpas noktası yakınlarında Benzama’nın vuruşu üstten çıktı.

68. dakikada sol kanattan Kroos’un kullandığı köşe atışında, ön direkte Isco’nu kafa vuruşunu kaleci Muslera çeldi.

74. dakikada Rodrygo'nun pası ile sol çaprazdan ceza sahasına giren Benzema’nın şutunda Muslera gole izin vermedi.

81. dakikada ceza sahası sağ kanadından Carvajal’ın pasında ön direkte Benzama, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-0

90+2. dakikada Benzama’nın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Rodrygo maçın skorunu belirleyen golü filelere yolladı. 6-0

Maçtan notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone ilk 11'ini sahaya sürdü.

A Grubu'nda İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştiren Terim, Donk ve Belhanda'yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli'yi ilk 11'de kullandı.

Terim, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor ve Ömer Bayram'ı yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında görev yapan oyunculardan Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle, Ahmet Çalık ise UEFA listesinde olmadığı için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise İstanbul'da maça başladığı kadroda değişiklik yapmayarak, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard ve Benzema ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Zidane, Real Betis ile 0-0 berabere kaldıkları son lig maçına göre ilk 11'de iki oyuncu değiştirerek, defansta Mendy ve orta sahada Modric'i yedeğe aldı.

Öte yandan Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maç için çoğunluğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık bin kadar sarı-kırmızılı taraftar geldi.

Maç günü Madrid'e gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile birlikte izledi.

Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.