Real Madrid-PSG maçı canlı bahisle Misli.com'da

La Liga’da hafta sonunda Real Sociedad’ı ağırlayan Real Madrid, maçın başında geriye düşmesi rağmen 3 gol atarak 3 puanı aldı ve zirve mücadelesine devam etti. Devler Ligi’nde ise ilk iki maçta bir puan aldıktan sonra Galatasaray’ı her iki maçta devirerek ikinci sıradaki yerini aldı. Bu maçı kazanırlarsa üst turu garantilyecekler. Beraberlik halinde ise Club Brugge’ün İstanbul’da kazanması halinde son hafta Belçika deplasmanında kaybetmemeleri lazım.

Cuma akşamı Ligue 1’de Lille ile karşılaşan Paris Saint Germain, evinde ilk yarıda bulduğu iki golle kazandı ve rahat şekilde zirvenin tadını çıkarmaya devam ediyor. Devler Ligi’nde müthiş performansını devam ettiren PSG, Club Brugge karşısında iki maçı da gol yemeden kazandı ve grupta 4’te 4 yaparak zirvede üst turu garantilediler.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 4 maçta 2,5 gol üstü bitti.

Real Madrid’in son 5 maçının 4’ü 2,5 gol üstü bitti.

PSG’nin Devler Ligi’nde son 6 maçının 5’i karşılıklı gol yok bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih maçat en az 3 gol olması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %21’den fazlası maçın 2,5 gol üstü bitmesine kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise ev sahibinin galibiyeti. Misli.com üyelerinin yaklaşık %20’si maçta Real Madrid’in maçı kazanacağını düşünüyor.

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kötü başlamış PSG mağlubiyeti sonrası Club Brugge ile de berabere kalmıştı. Galatasaray maçlarından üst üste alınan galibiyetlerle toparlandılar. La Liga’da ise Barcelona ile liderlik koltuğunu paylaşıyorlar.

Ev sahibinde Nacho Fernandez, Asensio, James Rodriguez ve Vazquez bu karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.

Grupta oynadığı 4 karşılamayı da kazanan PSG’de son Lille maçında sakatlığı nedeniyle görev alamayan Verratti iyileşti. İtalyan oyuncu Madrid kafilesinde yer aldı. Konuk takımda savunmadan Kurzawa, Kehrer orta sahadan Herrera hücum hattından ise Moting kadroda yer almıyor. Sakatlık sürecini atlatan Neymar ise Lille maçında forma giydi. Brezilyalı oyuncu Madrid deplasmanında da takımın en önemli kozu olacak.

İki takım arasında oynanan son 3 karşılaşma da üst bitti. Hazard, Benzema, Neymar, Cavani, Di Maria gibi gol ayakları sahada olacak. Fileler en az 3 kez havalanır. Gollü bir 90 dakika izleriz.