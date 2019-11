Fenerbahçe, maç 11’e 11 devam ederken, bu sezonun en keyifsiz, en zevksiz, en etkisiz görüntüsünü verdi... Kasımpaşa bir eksik kalınca, sandık ki Fenerbahçe rahatlar, oyunun kontrolünü alır... Ne gezer, ikinci yarıya bir fazla başlamasına rağmen Fenerbahçe’nin futbolu ve mücadelesi daha da çekilmez duruma geldi... Hayret, geçen hafta daha sert oynayan bir rakip önünde, üstelik deplasmanda oynarken, çok net tam 10 gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, Kasımpaşa önünde ne oyunu kontrol edebildi, ne de istediği pozisyonlara girebildi...

Hani ne yapacağı belli olmayanlar için “sağı - solu belli olmaz“ deriz ya, Fenerbahçe‘nin “sağ- sol“ kenar adamları da öyle... Her maç ne çıkarsa bahtına... Moses hiç oynamadı, bireysel oyun hevesiyle çok top kaybetti. Solda Rodrigues bir maç fırtına gibi esiyor, üç maç yan gelip yatıyor... Eee, sağın yok, solun yok, Vedat‘ı besleyecek tek ortan yok... Bu durumda Vedat ne yapsın; kanatsız kuşlar gibi tüm iyi niyetiyle çırpınıp durdu...

Vedat Muriç demişken, gole çevirdiği penaltılar doğru karar. İkinci penaltıda bir dakika içinde dört sarı kart çıktı. Hepsi itirazdan... İki sarı kart kırmızıya dönüp Karim Hafez oyun dışı kaldı. Böyle bir gariplik ancak bizim ligde olur. Sanki aşırı itiraz olunca karar değişecekmiş gibi. Isla‘nın kırmızı kartı Fenerbahçe‘yi etkilemedi. Isla oynarken de zaten Fenerbahçe bir eksikti. Oyunda kaldığı süre içinde resmen “tam siper“di Isla...

Kasımpaşa‘da Yusuf Erdoğan‘ın ilk on birde başlaması son derece doğruydu. Kasımpaşa‘nın her hızlı hücumunda Fenerbahçe‘nin “taş“ gibi ağır stoperleri, kopup giden Kasımpaşalı oyuncuları ancak arkalarından seyrettiler. Öyle ki, Kasımpaşa bir eksik oynarken bir gol atıp beraberliği sağladı, iki mutlak tehlikesini de kaleci Altay önledi... Özellikle Fenerbahçe geri dörtlüsü stoperleriyle, bekleriyle tek kelimeyle faciaydı. Merak ettim, attığı golde bu kadar iyi yükselen Serdar Aziz, rakip takımın duran toplarına niye bu kadar iyi yükselip karşılayamıyor, tehlikeyi uzaklaştıramıyor.

İkisi penaltıdan, biri kornerden duran toptan atılan üç golle, ama son derece kötü futbolla gelen bir galibiyet... ”Kazandık ya, sen ona bak“ diyenlere süper karşıyım. Daha fazla futbol, daha doyurucu futbol, daha becerikli futbol... Buna Fenerbahçe‘nin de, diğer Türk takımlarının da ciddi anlamda ihtiyacı var. Kolayı seçe seçe, kazanınca her eksiğin üstünü örte örte bu günlere geldik. Maç fazlasıyla lider olması kimseyi kandırmasın... Fenerbahçe‘ye bu futbol yakışmadı. Fenerbahçe‘yi bu futbol hiçbir hedefe götürmez...