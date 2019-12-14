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HaberlerGalatasaray Haberleri Selçuk İnan’a önce tepki sonra destek
14.12.2019 - 23:40 |

Selçuk İnan’a önce tepki sonra destek

Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, Ankaragücü maçında Lemina’nın yerine oyuna girerken, sarı-kırmızılı taraftarlar İnan’a önce tepki gösterdi, daha sonra destek verdi.

Selçuk İnan’a önce tepki sonra destek

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile MKE Ankragücü karşılaşmasında Selçuk İnan’ın oyuna girmesi sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süreli tepki gösterdi.

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Yedek kulübesinde teknik ekibin araya girmesinin ardından taraftarlara tezahüratlarla alkış tutarak destek verdi.

Selçuk İnan 66. dakikada Mario Lemina’nın yerine oyuna dahil oldu.

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