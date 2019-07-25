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HaberlerGalatasaraySeri için ilginç yorum: Hayalet gibi
25.07.2019 - 16:48

Seri için ilginç yorum: Hayalet gibi

Galatasaray’ın flaş transferlerinden Jean Michael Seri’nin Fulham günleri için ‘hayalet gibi’ benzetmesi dikkat çekti. So Foot’taki yazıda Fildişili futbolcu için önemli bir dönemin başlayacağı kaydedildi.

Seri için ilginç yorum: Hayalet gibi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Jean Michael Seri gündemde kalmaya devam ediyor. So Foot’ta yer alan geniş yazıda, Seri’nin son dönemleri ve Galatasaray’a gidişi kaleme alındı. Fildişili orta sahanın geçen sezon Premier Lig’de Fulham’la küme düşme üzüntüsü yaşadığı anımsatılarak, kariyerinde yeni çıkış aradığından söz edildi.

Seri yazısında, Premier Lig’de adeta bir hayalet gibi olduğu benzetmesi dikkat çekti. Tecrübeli orta sahanın, Nice’teki günlerine dönebilme adına sarı-kırmızılı takımda şansı olduğu kaydedildi. Galatasaray’ın son şampiyon olduğu ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olmasının 28 yaşındaki oyuncu için çok önemli olduğu vurgulandı.

Barcelona’nın 2 yıl önce transfer etmek istediği Seri’nin şu anda Premier Lig’den düşen bir takımda olduktan sonra Galatasaray’a gitmesinin nasıl etki edeceğinin merak konusu olduğu bildirildi. Öte yandan Seri için kariyeri adına çok kritik bir transfer yaptığı bildirildi.

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