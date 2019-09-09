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09.09.2019 - 13:58| KAYSERİ (AA)

Shaunte Barbee, Bellona Kayseri'de

Kayseri ekibi, Shacobia Shaunte Barbee ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Shaunte Barbee, Bellona Kayseri'de

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Shacobia Shaunte Barbee'yi kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol, ABD'nin Duke Koleji'nde forma giyen 25 yaşındaki Barbee ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni transfer Barbee, Memorial Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Barbee, Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülke dışında ilk sezonum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Umarım her şey yolunda gider. Sakatlıksız bir sezon olur." diye konuştu.

 

 

 

 

 

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