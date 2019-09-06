Şimdiden hayran bıraktı

Sarı-lacivertli kulüpte Luiz Gustavo rüzgarı esiyor. Fenerbahçe adına sezonun en flaş transferi olarak dikkat çeken Gustavo, sürpriz bir haberle öne çıktı. Fransa’da yayın yapan L’Equipe Gazetesi, Luiz Gustavo’nun Fenerbahçe’ye gitmek adına büyük bir fedakârlık yaptığını ifade etti.

Transfer görüşmeleri sürerken Fenerbahçe ile Marsilya’nın bonservis konusunda 7 milyon euroya söz kesmesi gündeme geldi. UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde 6.5 milyon euroyu aşamayan sarı-lacivertliler, bir anda çıkmaza girdi. Ancak Fenerbahçe’de oynamayı gerçekten isteyen Brezilyalı futbolcu, Marsilya yönetimiyle konuşarak 1 milyon euroluk farkın kendisi tarafından ödeneceğini iletti.



Deneyimli oyuncu, hiç düşünmeden cebinden 1 milyon euro vereceğini söyledi. Bunun üzerine Fenerbahçe sadece 6 milyon euroya bu transferi bitirmeyi başardı. 32 yaşındaki orta sahanın gelmek için böylesi bir fedakârlığı yapması kulüp içinde şimdiden hayranlık uyandırdı ve başta Ali Koç olmak üzere herkesin takdirini kazandı.