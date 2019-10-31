Sinan Gümüş, Juventus'lu Rabiot'yu attırdı

Skorer Dış Haberler

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra İtalya'dan Genoa'nın yolunu tutan Sinan Gümüş yeni yeni forma şansı bulmaya başlıyor.

Bu sezon ilk kez geçtiğimiz hafta oynanan Brescia maçına 11 başlayan Sinan, dün oynanan Juventus maçında da 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 87. dakikasında kontra atağa çıkmaya çalışırken Adrien Rabiot'un müdahalesiyle yerde kalan 25 yaşındaki futbolcu bir süre sakatlık geçirdi.

Hakem Fransız futbolcu Rabiot'ya ikinci sarı karttan kırmızı gösterdi. Pozisyonun ardından büyük şok yaşayan Rabiot, üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

Ev sahibi Juventus mücadeleyi 90+6. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle 2-1 kazandı.

Ronaldo'ya kariyerinin 700. golüne özel forma hediye edilmişti