Son çalışma Ankara’da

Ligde bugün Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ta, Abdullah Avcı, son antrenmanın Ankara’da yapılmasını istedi. Gençlerbirliği’nin tesislerinde yapılan idmanda bugünkü maçın taktiği üzerinde çalışan siyah-beyazlı oyunculara, Abdullah Avcı uyarılarda bulundu.



Sezon başından beri hep bireysel hatalar neticesinde puanlar kaybettiklerini söyleyen deneyimli hoca, bu nedenle bugünkü maçta aynı hataların yapılmamasını istedi.