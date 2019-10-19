19.10.2019 - 08:00 |
Son çalışma Ankara’da
Maçın taktiği üzerinde çalışan siyah-beyazlı oyunculara, Abdullah Avcı uyarılarda bulundu.
Ligde bugün Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ta, Abdullah Avcı, son antrenmanın Ankara’da yapılmasını istedi. Gençlerbirliği’nin tesislerinde yapılan idmanda bugünkü maçın taktiği üzerinde çalışan siyah-beyazlı oyunculara, Abdullah Avcı uyarılarda bulundu.
Sezon başından beri hep bireysel hatalar neticesinde puanlar kaybettiklerini söyleyen deneyimli hoca, bu nedenle bugünkü maçta aynı hataların yapılmamasını istedi.