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25.01.2020 - 08:00 |

Süper Lig takımları artık para kazanıyor

FIFA, 2019’un transfer raporunu açıkladı. Türkiye, bonservisten gelen parayla, harcananlar arasında 15.2 milyon dolar kârlı görünürken, giden oyuncu sayısında yüzde 6’lık artış yaşandı

Süper Lig takımları artık para kazanıyor

ONUR DİNÇER

FIFA, 2019’un transfer raporunu açıkladı. Transferlerin net değerinde Türkiye ile ilgili rakamlar dikkat çekti. Futbolcu alırken harcanan bonservis bedelleriyle, giden futbolculardan kazanılan fark pozitif olarak 15.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dünya sıralamasında 23. sırada olduğu bu istatistikte Türkiye, kıta bazındaysa 17. basamakta bulundu.

Futbolda global ölçekte gerçekleşen tüm transferlerin kendi sistemi üzerindeki resmi rakamlarına göre olan verileri açıklayan FIFA, Türkiye’deki transfer hareketliliğini de gözler önüne serdi. Türk kulüpleri geride bıraktığımız yılda 301 futbolcuyu alarak dünya genelinde 12, Avrupa’da ise 9. en çok oyuncu transfer eden ülke oldu. Bir önceki yıla göre Türkiye’nin bu rakamı yüzde 15.8’lik bir artış gösterdi. Ülkeden 59 kulüp de uluslararası transfer yaptı. Bu da önceki seneye göre 5.4’lük artış sağladı.

2019’da Avrupa 12.’si olduğu istatistikte Türkiye’deki kulüplerden 249 futbolcu gitti. Giden oyuncuların sayısında 2018’e göre yüzde 6’lık artış yaşandı. Bu giden isimlerde dünya 12.’si olan Türkiye’de, bir önceki seneye göre yüzde 12.6’lık azalmayla bu isimlerden 127.5 milyon dolar geldi. Gelen transferlerde ise Türk kulüpleri 112.3 milyon dolar harcadı. 2018’e göre yüzde 73’lük bir artış meydana geldi.

Tüm dünya üzerinde 2019 yılında gerçekleşen transferlere ilişkin verileri gözler önüne seren 44 sayfalık detaylı çalışmaya göre, bir önceki yıla göre dünyada transfere harcanan rakam yüzde 5.8 yükselerek 7.35 milyar dolar oldu. Futbolun beşiği İngiltere’deki kulüpler transfere yüzde 22.1 oranında daha çok harcama yaptı, toplamdaki meblağın 1.5 milyarlık kısmını harcadı.

Süper Lig takımları artık para kazanıyor

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