Süper Lig'de derbi öncesi puan durumu! Süper Lig'de günün maçları

Süper Lig'de 16. haftanın en önemli müsabakası olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bu akşam oynanacak. Cuma akşamı Antalyaspor-Ankaragücü maçı ile açılan 16. haftanın perdesi dün oynanan 3 karşılaşma ile devam etti. Süper Lig'de dün oynanan maçlarda Yeni Malatyaspor sahasında Rizespor'a 2-0 mağlup olurken Kasımpaşa-Gaziantep FK karşısında 4-3'lük skorla mağlup oldu. Cumartesi gününün en kritik müsabakası olan Göztepe-Galatasaray maçında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlu olan Galatasaray sürpriz bir sonuçla İzmir'den döndü.

Bugün Süper Lig'de 16. hafta oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edecek. 14:00'de Gençlerbirliği sahasında Lider Sivasspor'u konuk etti. Sivasspor'un son dakikalarda Yattabare'nin attığı rövaşata golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı. 16:30'de ise Kayserispor lider Sivasspor'a en yakın puanda olan Başakşehir'i konuk edecek. Günün en kritik müsabakası ise akiam saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak

SÜPER LİG PUAN DURUMU