Süper Lig'de derbi öncesi puan durumu! Süper Lig'de günün maçları
Süper Lig'de 16. haftanın en dikkat çekici müsabakası olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig'de son puan durumu ve günün diğer maçları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Derbi öncesinde Süper Lig'de son puan durumu nasıl? İşte Süper Lig puan durumu ve günün maçları
Süper Lig'de 16. haftanın en önemli müsabakası olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bu akşam oynanacak. Cuma akşamı Antalyaspor-Ankaragücü maçı ile açılan 16. haftanın perdesi dün oynanan 3 karşılaşma ile devam etti. Süper Lig'de dün oynanan maçlarda Yeni Malatyaspor sahasında Rizespor'a 2-0 mağlup olurken Kasımpaşa-Gaziantep FK karşısında 4-3'lük skorla mağlup oldu. Cumartesi gününün en kritik müsabakası olan Göztepe-Galatasaray maçında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlu olan Galatasaray sürpriz bir sonuçla İzmir'den döndü.
Bugün Süper Lig'de 16. hafta oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edecek. 14:00'de Gençlerbirliği sahasında Lider Sivasspor'u konuk etti. Sivasspor'un son dakikalarda Yattabare'nin attığı rövaşata golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı. 16:30'de ise Kayserispor lider Sivasspor'a en yakın puanda olan Başakşehir'i konuk edecek. Günün en kritik müsabakası ise akiam saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak
SÜPER LİG PUAN DURUMU