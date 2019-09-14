Galatasaray, oldukça zorlandığı Kasımpaşa karşısında sahadan 1-0 galip ayrılarak önemli bir galibiyete imza attı. Bu galibiyet gerçekten de çok önemli. Çünkü şampiyonluk yarışında kötü oynarken kazanılan üç puanlar çok büyük değer taşıyorlar.

Hafta içerisinde Fatih Terim’in cezası nedeniyle oluşan gergin ortam ve milli maç dönüşünün Galatasaray’ı olumsuz etkilediğini net olarak söyleyebiliriz. Maçın başlamasıyla birlikte Kasımpaşa’nın önde basması ve sahayı iyi parselleyerek özellikle orta sahada sarı- kırmızılılara alan bırakmaması da Galatasaray’ı negatif etkileyen bir başka unsur oldu. Nitekim sarı- kırmızılılar bunun da etkisiyle pas oyununu oynayamadılar ve ileri çıkışlarda zorlandılar.

25 dakika oldukça iyi bir performans gösteren ancak maç eksikliği nedeniyle 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Lemina’nın yerine karşılaşmaya dahil olan Ömer Bayram, Galatasaray’a ciddi anlamda hareketlilik getirdi. Nitekim bu bölümde, yine bu oyuncunun pasında topla buluşan Falcao’nun şutu rakibe çarparak ağlara gitti. Bu gol, sadece skor açısından değil mental açıdan da Galatasaray’ın oyunda üstün kalmasını sağladı.

Ancak sarı- kırmızılılar, skor avantajını ele geçirmelerine rağmen ikinci yarıda da beklenildiği gibi hareketli bir oyun ortaya koyamadılar. Belki de Galatasaray’ın bu anlamda en büyük şansı Kasımpaşa’nın da kötü olmasıydı.

Her halükarda sarı- kırmızılıların, saha içi ve saha dışı bu kadar olumsuzluğa ve kötü oyuna rağmen Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde aldıkları bu galibiyet çok büyük önem arz ediyor.

Bu arada Galatasaray’ın biraz zamana ihtiyacı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Lemina ve Falcao’nun maç eksikliği dışında yeni transferle güçlenen kadronun uyum sorunu var. Bu sorunlar aşıldığında daha etkili bir Galatasaray izleyebiliriz. Lakin bu sürecin kısa sürmesi gerektiği de bir gerçek. Çünkü sarı- kırmızılıları ligde ve Avrupa’da önemli maçlar bekliyor.

Elbette Fatih Terim’in ilerleyen dönemde nasıl bir kadroyu sahaya süreceği de merak konusu. Özellikle orta saha kurgusunun nasıl olacağı çok merak ediliyor.

Kasımpaşalı futbolcuların sertliklerine göz yuman hakem Ali Palabıyık kötü bir yönetim sergiledi. Özellikle Aytaç Kara ve İlhan Depe’nin sarı kart dahi görmeden maçı tamamlamaları, hakemin hanesindeki en büyük eksileri oluşturdu.

Galatasaray, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir maça çıkacak. Sarı- kırmızılılara, Club Brugge karşısında başarılar diliyorum.

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