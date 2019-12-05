Bu sezon, Galatasaray taraftarları için adeta zulüm oldu. Ligde ve Avrupa’da istediği başarıyı yakalayamayan sarı- kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda da kendi sahalarında İkinci Lig temsilcisi Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldular.

Çoğu ligde süre alamayan tecrübelilerle gençlerden kurulu kadro, Tuzlaspor karşısında oyunun hiçbir bölümünde tam anlamıyla bir üstünlük kuramadı. Sarı- kırmızılılardaki tek pozitif olay, genç Emin Bayram’ın ümit vaat eden performansıydı. Bunun dışında kalan ise koca bir hiçti!

Ligde forma şansı bulamayan kaptan Selçuk İnan, Tuzlaspor karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Selçuk, böyle bir karşılaşmada da bir şey yapamayacaksa ne zaman yapacak?

Emre Mor deseniz resmen ümitsiz vaka. 42.dakikada attığı şut dışında yine ayağına aldığı her topu ezdi. Takım için değil kendisi için oynamaya çalıştı ama onu da beceremedi.

Genç Yunus bir türlü kendisinden beklenilen eşiğe ulaşamıyor. Jimmy Durmaz da yerinde saymaya devam ediyor.

Belhanda’da da değişen bir şey yok. İkinci yarıda Fatih Terim tarafından kurtarıcı olarak sahaya sürülen oyuncular arasında yer alan Faslı futbolcu da hiçbir varlık gösteremedi.

Esasen bu yenilgi, Galatasaray’ın kadro yapısının değişmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sarı- kırmızılıların devre arasında başta Belhanda olmak üzere bazı oyuncularla yollarını ayırması gerekiyor. Tabii alıcı bulunabilirse!

Diğer taraftan, eğer bulunabilir ve alınabilirse, takıma katkı sağlayacak türde oyuncuların transfer edilmesi gerekiyor. Özellikle top yapabilen, adam eksiltebilen ve süratli futbolculara ihtiyaç var. Tabii bir de ekonomik gerçekler!

Kısacası Galatasaray kadrosunda değişim şart. Esasen Donk’un joker gibi her yerde imdada çağırılması da bunu ispatlıyor. Kaldı ki Donk, görev aldığı her bölgede tam bir profesyonellikle sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor.

Özetle Galatasaray, geçen sezona kadar giden transfer hatalarının sıkıntısını yaşıyor.

Tuzlaspor takım oyununu çok iyi oynadı. İyi mücadele ettiler, iyi savunma yaptılar, kontrataklara çok iyi çıktılar ve kazanmayı hak ettiler. Kaldı ki, uzatmalarla birlikte on iki dakikayı bir kişi eksik oynadıkları gibi bu bölümde ikinci golü atmayı da başardılar. Üstelik bütün takdir haklarını Galatasaray’dan yana kullanan hakemlere rağmen!

Rövanş maçı her türlü sonuca açık. Galatasaray’ın ikinci maçı gerekli farkı sağlayarak kazanması ve tur atlaması sürpriz olmaz. Ancak dün geceki yenilgi sarı- kırmızılılar için bir milat olmalı. Yenilgiler, eğer gerekli dersler çıkartılırsa olumlu sonuçlar doğurabilirler.

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