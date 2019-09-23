23.09.2019 - 14:00 |
Trabzonspor Abdülkadir Parmak ile sözleşme yeniledi
Trabzonspor, son yılı opsiyonlu olmak üzere Abdülkadir Parmak ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.
- 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.
2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,
2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,
2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,
2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,
2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.