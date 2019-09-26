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26.09.2019 - 12:49 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

Trabzonspor Kulübü, üye aidat ödemeleri için son günün 30 Eylül olduğunu duyurdu.

Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, tüzük maddesi gereğince yıllık aidat borçlarının her yıl en geç 30 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar, elektronik ortamda ise gece saat 24.00'e kadar ödenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ödemeler çağrı merkezimizden, Ziyabey Tesisleri'nden, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki üyelik birimimizden ve www.trabzonspor.org.tr üzerinden online olarak veya banka hesap numaralarımıza havale yoluyla yapılabilmektedir."

 

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