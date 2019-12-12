UEFA’ya ‘selam’ savunması

UEFA tarafından başlatılan “Asker selamı” ile ilgili soruşturmanın duruşması dün İsviçre’de yapıldı, Türkiye Futbol Federasyonu bu konu hakkında detaylı bir savunma hazırladı.



Almanya ve Fransa’nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye ve Türkiye-Arnavutluk maçlarındaki “asker selamı” olarak yapılan gol sevinci araştırılmış, “Provokatif politik davranış” olarak yorumlanmıştı. Etik ve disiplin müfettişinin raporu üzerine yapılan duruşmada TFF, bunun bir politik karşılığı olmadığını anlattı.

TFF adına başkan Nihat Özdemir, başkan vekili Servet Yardımcı (UEFA Yönetim Kurulu üyesi) ve yönetimden İsmail Erdem ile genel sekreter Kadir Kardaş olmak üzere iki yabancı avukat, heyetin karşısına çıkarken, Avrupa’da top koşturan iki milli futbolcu Milanlı Hakan Çalhanoğlu ve Everton’dan Cenk Tosun da savunmaya eşlik etti.



TFF’nin savunmasında, kendilerini şikayet eden Fransa’nın yıldız ismi Antoine Griezmann’ın 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu sonrasında Emmanuel Macron’a karşı verdiği asker selamı da yer aldı.



Karar bugün

Heyette, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde din sosyolojisi bölümünde görev yapan Prof. Dr. Kemal Ataman da yer aldı. Ataman da “asker selamı”nın din sosyolojisi açısından anlamını anlattı.

Başarılı bir savunma verdiklerini dile getiren TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Asker selamının siyasal bir simge olmadığını anlattık. İkna edici bir savunma oldu. Herhangi bir cezayla karşılaşacağımızı sanmıyorum” dedi. Kararın bugün verileceği öğrenildi.