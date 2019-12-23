Mücadelenin gücü kazandı!

Fenerbahçe nasıl kazandı sorusunun cevabı Ozan Tufan’ın golüdür. Üç futbolcunun birden rakibe baskı yaparak topu kaptıklarında golün yarısı hak edilmişti. Sonra şut çekmeye müsait durumda kalan Ozan, Kulübün paylaştığı fotoğrafta da görüleceği gibi mükemmel bir gol vuruşu pozisyonu alarak çektiği şut ile neticeyi belirlemiş oldu.

Bir derbi maçını kazanmanın ilk şartı mücadele etmektir.

Fenerbahçe, Beşiktaş’tan daha çok istedi, mücadele etti ve sonucu aldı.

Maçtan önce her iki takımın da sezon ortalamaları üzerine bir değerlendirmede bulunmuş ve karşılaşmanın bunun çok uzağında kalacağını belirtmiştim. Öyle de oldu ve paşa dayalı oyunun yakınına bile uğramayan bir karşılaşma izletti takımlar.

Abdullah Avcı belli ki oyunu ilk yarı tutup, 60. Dakikadan sonra vurmayı planlamış şekilde tüm hamle oyuncularını kulübede bırakarak sahaya çıkmayı tercih etti.

Bu taktik bir Avrupa Kupası maçında için oldukça geçerli olsa da Türkiye’deki derbi anlayışıyla uyuşmayan bir durum yaratıyor.

Derbilerde sahaya sürdüğünüz takımın ne mesaj verdiği çok önemli bir unsurdur.

Hem rakibe hem futbol kamuoyuna hem de kendi oyuncularına…

Fenerbahçe gibi kazanmak dışında hiçbir şansı olmayan bir takıma karşı oyunu tutma yönünde bir mesaj verirseniz cesaretlendirirsiniz.

Fenerbahçe öyle yüklendi rakibine; hataya zorladı ve istediğini aldı.

Fenerbahçe çok uzun yıllardır derbilerde Ozan’ınki gibi kazandıran böyle gol atmamıştı. Rakip sahada attıkları hep denge sayılarıydı buysa net bir üstünlük nişanesiydi.

Böyle gol attığınızda rakibinize de net mesaj veriyorsunuz.

Ozan’ın golünü her maç tekrarlamak kolay değil, esas kilit açan Vedat’ın golüdür. Fenerbahçe böyle gol atmayı ezberlemelidir.

Daha çok ceza sahasının içine girip, kale çizgisine yakın yerden paralel çıkan top net asisttir.

Bu maçın tartışmalı pozisyonlarının volumünü düşüren Ozan’ın golüdür.

Benzerlerini plase ile Deniz ve Tolga da denedi olmadı.

Karşılaşma sonunda Ersun Yanal çok yanlış bir demeç verdi. Peşinden Başkan da ekranlarda göründü, güzel bir iletişim modeli verdi ancak alınan muhattap bu stratejinin değerini düşürüyor.

Fenerbahçe Kulübü önce diyene bakacak; eğer cevap vermeye lüzum oluşturuyorsa o zaman bu devreye girecek.

Kazandığı bir maçın sonunda hele irade tamamen eline geçmişken bunu paylaşmaya, dağıtmaya gerek yok.

Hele haftalardır ortada basketboldaki şûyu vukûndan daha beter hale geldiği bir ortamda cevap ve strateji yeri bir derbi maçı sonrası olmamalıdır. Müziğini çalar, rakibini uğurlar ve eğlenir geçersin.

Fenerbahçe’nin içinde olduğu durumun zorluklarını yıllardır bilerek yazıp, yorum yapıyoruz. İki sene önce “neden konuşmuyorsun” diye dayılanmaya kalkanlar bugün tamamen aynı bakış açısı ile yapılan yorumlara bu sefer “niye konuşuyorsun” tavrıyla çıkıyor.

Takımın teknik direktörü burasının Fenerbahçe olduğunu unuttuğu her durumda birileri bunu hatırlatır.

Tarihte kendisini bunun önüne koymaya kalkan her kişi gereken karşılığı almıştır.

Bugünkü hareketi tam da budur ve durumu toparlamak yine Başkan’a düşmüştür.

Başkan’ın bu durumu çok iyi değerlendirdiğini tahmin ve umut ediyorum.

Futbolla başladık, öyle bitirelim. Ozan Tufan büyük futbol oynadı. Kariyer planlamasını doğru kurgularsa hem kendisi hem Fenerbahçe için çok daha güzel sonuçlar izleriz.