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HaberlerVoleybolVakıfBank - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
12.10.2019 - 22:23 | | AA

VakıfBank - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 'nde VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

VakıfBank - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi karşılaşmasında VakıfBank, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı 

Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu 

VakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Guimares, Rasic, (Gizem Güner, Ognjenovic, Gözde Yılmaz, Pınar Atasever)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Celeste Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı) 

Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 25-15 

Süre: 104 dakika (26, 26, 29, 23)

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