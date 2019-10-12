12.10.2019 - 22:23 | | AA
VakıfBank - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 'nde VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi karşılaşmasında VakıfBank, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Guimares, Rasic, (Gizem Güner, Ognjenovic, Gözde Yılmaz, Pınar Atasever)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Celeste Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı)
Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 25-15
Süre: 104 dakika (26, 26, 29, 23)