Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEvkur Yeni MalatyasporYeni Malatyaspor'da Acquah sağlık kontrolünden geçti
24.08.2019 - 15:17| AA

Yeni Malatyaspor'da Acquah sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor'da Acquah sağlık kontrolünden geçti

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Afriyie Acquah'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ganalı futbolcunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz ile genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği kaydedildi.

Ayrıca Acquah'ın akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerinin yapılmasıyla muayenelerinin tamamlandığı aktarıldı.

Mustafa Cengiz'den Falcao cevabı: Ahiret sorusu
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor'da Acquah sağlık kontrolünden geçti

Yeni Malatyaspor'da Acquah sağlık kontrolünden geçti

Mesut Mestan’dan transfer tahtası açıklaması

Mesut Mestan’dan transfer tahtası açıklaması

Son dakika | Quaresma: Takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim

Son dakika | Quaresma: Takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim

Sıradaki Haber