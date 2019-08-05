İDO'dan Kurban Bayramı’nda 5.059 sefer

İDO, Kurban Bayramı tatili boyunca 5.059 seferle hizmet verecek., Bayram dönemlerinin yoğun trafiğinden ve stresinden uzak deniz seyahati seçenekleri için İDO, Kurban tatili boyunca tüm filosu ile seferberlik ilan etti. 9–18 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kurban Bayramı Tarifesi uygulayacak olan İDO, bayram boyunca yaşanacak trafik yoğunluğunun da önüne geçecek.

İDO, ilgili tarih aralığında, 400 bini aşkın araç ile yaklaşık 4.6 milyon yolcu kapasitesi sunacak. En yoğun günlerin tatilin ilk ve son günleri olacağını hesaba katan İDO, hızlı feribot, araba vapuru ve deniz otobüslerinde, 40 ek seferle yolcularını bayram sevinci içerisinde sevdiklerine kavuşturacak.

İDO bayram boyunca hızlı feribotta toplam 792, dış hat deniz otobüsünde toplam 456, iç hat deniz otobüsünde toplam 10 sefer sunacak. Araba vapuru hatlarındaki 3.801 seferle birlikte İDO’nun Kurban Bayramı boyunca sunduğu toplam sefer sayısı 5.059’a ulaşacak.