İstanbul - Singapur uçuşlarına dev uçak

Singapur Hava Yolları, Premium Economy Class konforunu getiren yeni uçağı A350-900’ün İstanbul’dan yapacağı ilk uçuşu nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda renkli bir tanıtım yaptı.

Seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı etkinlik eğlenceli anlara sahne oldu. Özellikle Anadolu temalı kareografisiyle izleyenleri büyüleyen dans gösterisi sonunda, dansçıların oluşturduğu iki kuleyi birbirine bağlayan dev kurdele ise İstanbul ile Singapur arasındaki kültür köprüsünü simgelerken, izleyicilerden de büyük alkış topladı.

“Türkiye’ye güveniyoruz, Premium Economy Class’ı getiriyoruz”

Singapur Hava Yolları Avrupa Bölge Başkanı Sn Sek Eng Lee, tanıtım etkinliğinin açılış konuşmasında, “En yeni ve modern uçağımız A350-900’ün hizmete girmesi ve Türkiye’de Premium Economy Class konforunu başlatmış olmamız, hava yolumuzun Türkiye’ye olan güveninin bir yansımasıdır” mesajını verdi. Sayın Lee, İstanbul’a gerçekleştirilen ilk uçuşun 29 Ekim 1987’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına denk geldiğini hatırlatarak, Türk müşterilerin gösterdiği büyük desteğe ek olarak yeni havalimanı için de müteşekkir olduklarını sözlerine ekledi.