Çocukların bulunduğu YouTube videoları daha fazla izleniyor

Pew Araştırma Merkezi'nde çalışan bir grup mühendis tarafından gerçekleştirilen ilginç araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Buna göre 13 yaş altında bulunan çocuklar herhangi bir YouTube içeriğinde yer aldığında, çocukların bulunmadığı bir videoya kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla izleniyor.

Şirket, 2018 yılına kadar açılan bir dizi YouTube hesabını araştırmasına dahil etti. 250 binin üzerinde abonesi olan YouTube kanallarının baz aldığını araştırmanın sonuçları aslında çok da şaşırtıcı değil.

Genel olarak abonesi olan ve izlenen videoların sahipleri ya çocukların ta kendisi ya da çocuklarıyla boy gösteren aile fertlerinin sahibi olduğu YouTube hesapları.

YouTube’un mevcut hizmet şartları, platformun 13 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmadığının altını çiziyor. Şirket, genç çocuk izleyiciler için daha güvenli olması gereken tamamen ayrı bir YouTube Kids platformu üzerinden hizmet veriyor.