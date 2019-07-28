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    HaberlerTeknolojiÇocukların bulunduğu YouTube videoları daha fazla izleniyor
    28.07.2019 - 09:09| DHA

    Çocukların bulunduğu YouTube videoları daha fazla izleniyor

    YouTube üzerine yapılan bir araştırma, çocukların videoların üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Çocukların yer aldığı herhangi bir videonun yetişkinlerin bulunduğu videolara kıyasla çok daha fazla izlendiği görüldü.

    Çocukların bulunduğu YouTube videoları daha fazla izleniyor

    Pew Araştırma Merkezi'nde çalışan bir grup mühendis tarafından gerçekleştirilen ilginç araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Buna göre 13 yaş altında bulunan çocuklar herhangi bir YouTube içeriğinde yer aldığında, çocukların bulunmadığı bir videoya kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla izleniyor.

    Şirket, 2018 yılına kadar açılan bir dizi YouTube hesabını araştırmasına dahil etti. 250 binin üzerinde abonesi olan YouTube kanallarının baz aldığını araştırmanın sonuçları aslında çok da şaşırtıcı değil.

    Genel olarak abonesi olan ve izlenen videoların sahipleri ya çocukların ta kendisi ya da çocuklarıyla boy gösteren aile fertlerinin sahibi olduğu YouTube hesapları.

    YouTube’un mevcut hizmet şartları, platformun 13 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmadığının altını çiziyor. Şirket, genç çocuk izleyiciler için daha güvenli olması gereken tamamen ayrı bir YouTube Kids platformu üzerinden hizmet veriyor.

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