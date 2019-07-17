BİST101.8490,28EURO6,360,25USD 5,660,69ALTIN259,06-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerTeknolojiMicrosoft Word, Android'de 1 Milyarı Aştı
    17.07.2019 - 15:13

    Microsoft Word, Android'de 1 Milyarı Aştı

    Microsoft'un sevilen Microsoft Word, Android platformunda dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı.

    Microsoft Word, Android'de 1 Milyarı Aştı

    Milyonlarca insan tarafından kullanılan ofis uygulaması Microsoft Word, PC pazarındaki popülerliğini mobil platformda da yakaladı. Google Play'de 1 milyardan fazla kez indirilen Microsoft Word, böylece sadece popüler mobil uygulamalardan biri olmayı başardı. Elbette bunda telefon üreticilerinin de parmağı yok değil.

    Microsoft'un stratejik partnerlerinin (Samsung ve Huawei gibi) akıllı telefonlarında varsayılan olarak yüklü gelen Microsoft Word, böylece Microsoft'un ekstra bir müdahalesi olmadan 10 milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına erişti ve bu önümüzdeki dönemde de katlanarak devam edecek.

    Öte yandan yine Microsoft'un Google Play'deki tek popüler uygulaması Word değil. Ayrıca bulut depolama uygulaması OneDrive da oldukça rağbet görüyor. 500 milyondan fazla kez indirilen OneDrive'ı ise Outlook100 milyon indirilmeyle takip ediyor.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

    Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

    Dali’nin altın yumurtası çalındı

    Dali’nin altın yumurtası çalındı

    Metal savaşçıları yeniden aramızda

    Metal savaşçıları yeniden aramızda

    Aldatma raporu

    Aldatma raporu

    Sıradaki Haber