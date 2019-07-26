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    HaberlerOyun DunyasiBTS WORLD albümü ön siparişe açıldı
    26.07.2019 - 10:25

    BTS WORLD albümü ön siparişe açıldı

    Netmarble Store'un açılışını kutlamak için, BTS World Oyun Müziği albümü sınırlı sayıda ön siparişe açıldı.

    BTS WORLD albümü ön siparişe açıldı

    Netmarble, ürünlerinin satışının yapıldığı Netmarble Store, internet platformunun açıldığını duyurdu. Bu açılışı kutlamak için, yakın zamanda yayınlanan BTS WORLD oyununun müziklerinin yer aldığı, BTS WORLD Oyun Müziği Albümü'nün sınırlı sürümü için ön sipariş alınacak.

    Sınırlı sayıda albüm satılacak


    BTS WORLD Oyun Müziği Albümü'nün sınırlı sürümü; Oyun Müziği Albümü, menajer kimlik kartı, boyna asılabilir cüzdan, 8 hikaye kartı ve 8 magnet setini içeriyor. Ön sipariş satışı, bugün başlayıp sınırlı sürüm bitene kadar devam edecek. Ön sipariş planı, daha sonraki bir tarihte açıklanacak.

    Netmarble, internet mağazasında yeni hesap açanlara yüzde 10'luk bir indirim kuponu da verecek.

    BTS WORLD ürünleri dışında, internet mağazasında Keke, Tori, Bob ve Leon dahil "Netmarble Friends" karakter ürünlerinin yanı sıra, Seven Knights, Paramanya gibi Netmarble'nin popüler oyunlarından ürünler ve daha pek çok ürün var.

    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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