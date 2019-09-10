Elektronik sigaradan gelen gizemli hastalık 5 kişiyi öldürdü

Sigarayı bırakmak isteyen ve daha uygun bütçeli olan elektronik sigaralar, dünyanın bir çok ülkesinde kullanılıyor. Fakat uzmanlara göre, normal sigaradan daha zararlı olduğu belirtiliyor.

Yeni gelen haberlere göre Amerika'da elektronik sigara nedeniyle gizemli bir hastalık ortaya çıktı ve şimdiye kadar 5 kişinin ölmesine sebep oldu.

Gizemli hastalık, akciğerlere etki ediyor ve nedeni hala tam olarak anlaşılabilmiş değil. New England Journal of Medicine adlı bilimsel dergide, bu yeni hastalıkla ilgili olarak; elektronik sigaranın solunum yollarına etki yaptığını ve bu hastalığın nedeninin yakıcı madde kullanılması olduğunu belirtti.

Amerika Gıda ve İlaç Yönetimi(FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, gizemli hastalığa yakalanan hastalardan örnekler alınıp, yapılan testlerin sonucunda; elektronik sigaranın içindeki bazı maddelerden doğan bir hastalık olduğu açıklandı. FDA, bilinmeyen diğer detayların da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını ve hastalığın salgın niteliği taşımadığını belirtti.