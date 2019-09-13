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    HaberlerPopuler BilimGalaksimizin merkezinde devasa bir yapı ortaya çıktı!
    13.09.2019 - 11:16 |

    Galaksimizin merkezinde devasa bir yapı ortaya çıktı!

    Teknolojinin ilerlemesi sayesinde her geçen gün, uzayla ilgili yeni bilgilere erişmeye devam ediyoruz. Son olarak, Güney Afrika Radyo Astronomi Gözlemevi, galaksimizin merkezinde daha önce keşfedilmeyen bir yapı buldu. Araştırmacılara göre bu yapı, milyonlarca yıl önce yaşanan enerji patlamasının sonucunda oluştu.

    Galaksimizin merkezinde devasa bir yapı ortaya çıktı!

    Güney Afrika Radyo Astronomi Gözlemevi (South African Radio Astronomy Observatory - SARAO)’nun MeerKAT isimli teleskobu, galaksimizin merkezinde kum saatine benzeyen bir yapı keşfetti.

    Bu yapı, galaksimizde keşfedilen en büyük yapılardan biri ve milyonlarca yıl önce galaksimizde bulunan bir kara deliğin ürettiği yüksek enerji patlamasından dolayı meydana geldiği düşünülüyor.

    Galaksimizin merkezinde devasa bir yapı ortaya çıktı

    Çok uzun zamandır galaksimizde bulunan yapı, bu güne kadar kendini gizlemeyi başarmış olsa da, MeerKAT radyo emisyonlarını bulabilen gelişmiş teknolojiye sahip olduğu için bu yapıyı keşfedebildi.

    Araştırma ekibinde olan Ian Heywood galaksimizin merkezinde bulunan kara deliğin zaman zaman aktif olduğunu belirterek keşifle ilgili, "Yine de galaksimizin kara deliği devasa toz ve gaz birikintilerini tükettiği için zaman zaman herhangi bir karakteristiğe sahip olmadan aktifleşiyor. Böyle bir beslenme çılgınlığının, böyle bir sonuca yol açması da mümkün hale geliyor.” açıklamasını yaptı.

    13 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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