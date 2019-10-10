Kastamonu'da taş devrinden kalma eserler bulundu!

DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurperi Ayengin: "(Kahin Tepe) Alanda daha farklı yuvarlak yapılar da tespit ettik. Seneye inşallah o alanlar da açılacak. Çok daha çarpıcı eserler gelecek diye düşünüyorum"

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yürütülen Kahin Tepe kazısının danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin, "Alanda daha farklı yuvarlak yapılar da tespit ettik. Seneye inşallah o alanlar da açılacak. Çok daha çarpıcı eserler gelecek diye düşünüyorum." dedi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurperi Ayengin, DÜ Kutadgu Bilig Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Arkeolojide Taşları Konuşturuyoruz" çalıştayına katıldı.

Ayengin, kazılar sırasında bulunan taş aletler ve Erken Tunç Çağı'na tarihlenen sur duvarını öğrencilere gösterdi. Arkeologlar ve öğrencilere Kahin Tepe kazısının önemini anlatan Ayengin, kazı sırasında Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı ve süs eşyaları bulunduğunu söyledi.

Bölgede tarım yapıldığını ve bu nedenle toprağı kazmak için kullanılan pullukların eserlere zarar verdiğini aktaran Ayengin, şöyle konuştu:

"Tarımda kullanılan pulluk, adak çukurlarının büyük çoğunluğunu tahrip etmiş. Bu adak çukurlarından yoğun olarak Erken Tunç Çağı sonu geçiş malzemesi bulundu. Alan çok tahrip olmuş, pulluk sayesinde bulunan kaplar her tarafa dağılmış vaziyette. Erken Tunç Çağı'ndaki yerleşimin, Balkanlarla yoğun etkisi olduğunu seramik buluntulardan anladık."

Ayengin, kazılar boyunca yaptıkları incelemelerde, taş alet zenginliğiyle karşılaştıklarını vurgulayarak, "Bizim için asıl önemli olan taş atölyesi. Artık taş atölyesi diyoruz çünkü çok geniş bir alana yayılıyor. Çakmak taşlarını yoğun olarak getirip burada işlemişler. Çok zengin bir taş alet repertuvarı var Kahin Tepe'de. Çakmak taşı aletler çok yoğun olarak çıkıyor, mermer de çok ciddi kullanılmış çünkü mermer yatakları bizim yerleşime 2,5 kilometre, bu mermerler alana blok halinde getirilmiş." değerlendirmelerinde bulundu.

"Bu yıl çok enteresan sembolik anlamlar içeren mermerden eserler bulduk." diyen Ayengin, bulunan bazı eserleri Göbeklitepe'deki boğaların ve koçların boynuzlarına benzettiğini belirtti.

Alan hakkında çok yönlü çalışmalar yaptığını anlatan Ayengin, şunları kaydetti:

"Bu yıl yine çok güzel mermerden sembolik eserler çıktı. Alanda daha farklı yuvarlak yapılar da tespit ettik. Seneye inşallah o alanlar da açılacak. Çok daha çarpıcı eserler gelecek diye düşünüyorum. Burası, geç döneme kadar, sanırım insanlar bir adak bırakmak için kullandıkları bir alan diye düşünüyorum. İnsanların burada nasıl faaliyet yaptıklarını öğrenemedim. Tüm tarla sahiplerine de sordum ama buranın neden Kahin Tepe olduğunu öğrenemedim."

Konferans sonunda Ayengin, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

(AA)