Van Gölü'nde dünyanın en büyük mikrobiyalitleri keşfedildi!

Dünyanın en büyük sodalı ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en büyük mikrobiyalitleri keşfedildi.

Yapılan yeni keşif sayesinde, bir önceki rekor; 18 metre boyunda ve 50 bin yaşında olduğu belirlenen dünyanın en büyük mikrobiyalit rekoru kırıldı.

Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve Dalış Eğitmeni Serkan Ök tarafından yapılan dalış esnasında 23.4 metrelik, 68 bin ile 70 bin yaşında olduğu tahmin edilen yeni bir mikrobiyalit keşfedildi. Bu keşif sonrasında dünyanın en büyük mikrobiyalit rekoru egale edildi.

Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan yaptığı açıklamada, "Van Gölü ile ilgili hikayem Van Gölü Canavarı'nı aramakla başladı. Daha sonra Van Gölü ile ilgili birçok çalışma yaptık. Van Gölü'nün sırları konulu bir kitap çıkardık. Van Gölü'nde sadece bir dalış okulu var. Bu konuya üzüldüğümüzü belirtmek isteriz çünkü Avrupa'da küçücük yerlerde göllerin kıyılarında bile birçok dalış okulu var. Koca Van Gölü'nde sadece bir dalış okulu var. Bizler de buradaki ekiple birlikte dünyanın en büyük mikrobiyalitini görüntüledik. Mikrobiyalitin kendisi bile tek başına bir ekosistem, yaşayan bir organizma. Dallanmış budaklanmış ve yüzeye yakın bir noktaya gelmiş" dedi.

Dalış Eğitmeni Serkan Ök ise, "Van Gölü 1650 metre yükseklikte bir irtifa dalış noktası. Biz burada dalış okulumuzu açtıktan sonra farklı bölgelerde dalışlar yaparak dalış noktaları belirlemeye çalışıyoruz. Yine yakın çevremizden aldığımız duyumla yüzeyden görülebilen bir mikrobiyalite gittik. Hazırlıklarımızı tamamlayıp dalış yaptık. Şu ana kadar bizim Van Gölü'nde yaptığımız çalışmalarda en büyük mikrobiyalit 18 metre civarındaydı ve 50 bin yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun ise en derin noktası 24,5 metre ve yüzeye olan seviyesi 1 metre. Yani yaklaşık 23,4 metre boyunda bir mikrobiyalit. Dolayısıyla dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini barındıran Van Gölü içerisinde de yine en büyük mikrobiyaliti bulmuş olduk. Bu çok heyecan verici bir şey. Ve tahminimize göre 68-70 bin yaşında. Mikrobiyalitin büyüklüğü heyecan verici. Yapısı Moskova´daki yapıları andırıyor. İnanılmaz güzel bir oluşumu var. Ekip olarak çok mutluyuz. Dünyaya bir katkı sağladığımıza inanıyorum. Van Gölü'nde dünyanın en büyük mikrobiyalitleri var. Sadece bunu görmek için bile çoğu insan buraya gelecektir" ifedelerine yer verdi.

Mikrobiyalit nedir?

Mercan kayalıklarına benzeyen oluşumlardır. Siyano bakteriler ve mikroalglerin fotosentez yapmaları sonucunda, çevredeki sudan kalsiyum karbonat çökeltmesiyle oluşurlar.