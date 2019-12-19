Son dakika haberlerine göre, Google’da meydana gelen yavaşlama sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya neden oldu. Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfasındaki yavaşlık TSİ 11:44'te giderildi.

ERİŞİM SORUNU YAŞANDI

Arama motoru Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşanıyor. İlk belirlemelere göre problemin küresel çapta yaşandığı belirtildi. CNN TÜRK'ün Google yetkililerinden elde ettiği bilgiye göre küresel kaynaklı bir sorun nedeniyle Google arama motoru ve Youtube gibi hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşandı.

Downdetector'da yer alan verilere göre Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu.

Ortaya çıkanlara göre Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan'da da benzer şikayetler devam ediyor.

BTK'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada kesintinin Türkiye ya da BTK kaynaklı olmadığı ve çalışmalara devam edildiği belirtildi. Ayrıca kurumun, Google yetkilileriyle de iletişim halinde olduğu belirtildi.

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından, Google servislerinde yaşanan sıkıntıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu sıkıntıların global bir sorun olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."